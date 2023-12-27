 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tunceli'de sınır ötesi operasyonları protesto eden gruba polis müdahalesi - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de sınır ötesi operasyonları protesto eden gruba polis müdahalesi

Tunceli'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) üyeleri, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis, gruba müdahale ederek 6 kişiyi gözaltına aldı.

Tunceli\'de sınır ötesi operasyonları protesto eden gruba polis müdahalesi
27.12.2023 - 14:32,
Abone Ol

TUNCELİ'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) üyelerinin Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını protesto amacıyla düzenlemek istediği basın açıklamasına polis müdahale etti, 6 kişi gözaltına alındı.

DEM Parti Tunceli İl örgütü üyeleri, Sanat Sokağı'nda bir araya gelerek Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapmak istedi. Polis, toplanan gruba, dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Buna rağmen 'Rojava yalnız değildir, baskılar bizi yıldıramaz' pankartı açan grup, basın açıklaması yapmak isteyince polis, müdahale etti. Yaşanan arbede sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye, Tunceli, HEDEP, Gözaltı, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de sınır ötesi operasyonları protesto eden gruba polis müdahalesi - Son Dakika


14:33
THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü
14:32
Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:06
Ankara adayı kim olacak? 'Erdoğan amcamın ismini açıklayacak' diyen yeğen mesajı apar topar sildi Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04
Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
14:04
AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
13:54
Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın
13:54
Gazze'de gizemli mantar enfeksiyonu tehlike saçıyor Gazze'de gizemli mantar enfeksiyonu tehlike saçıyor
13:48
Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuk vahşice bıçaklanarak öldürüldü Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuk vahşice bıçaklanarak öldürüldü

Son Dakika
14:32 Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:33 THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü
14:06 Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04 Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
14:04 AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
13:54 Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın
13:54 Gazze'de gizemli hastalık! İsrailli asker mantar enfeksiyonundan öldü
13:48 Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuk vahşice bıçaklanarak öldürüldü
13:40 Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
13:24 Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklifle Dubai'ye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 15:10:03. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de sınır ötesi operasyonları protesto eden gruba polis müdahalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement