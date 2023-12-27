Tunceli\'de sınır ötesi operasyonları protesto eden gruba polis müdahalesi

TUNCELİ'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) üyelerinin Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını protesto amacıyla düzenlemek istediği basın açıklamasına polis müdahale etti, 6 kişi gözaltına alındı.

DEM Parti Tunceli İl örgütü üyeleri, Sanat Sokağı'nda bir araya gelerek Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapmak istedi. Polis, toplanan gruba, dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Buna rağmen 'Rojava yalnız değildir, baskılar bizi yıldıramaz' pankartı açan grup, basın açıklaması yapmak isteyince polis, müdahale etti. Yaşanan arbede sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.