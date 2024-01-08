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Tunceli'de Soğuk Hava Ağaçlarda Kırağı Oluşturdu - Son Dakika
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Tunceli'de Soğuk Hava Ağaçlarda Kırağı Oluşturdu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaşanan soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağıyla beyaza büründü. İlçede gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte Munzur ve Mercan dağları ile bazı tepeler sisle kaplandı. Fotoğrafçılar ise bu güzel manzarayı ölümsüzleştirmek için arazide gezinti yaparak fotoğraflar çekti.

Tunceli\'de Soğuk Hava Ağaçlarda Kırağı Oluşturdu
08.01.2024 - 12:23,  Güncelleme: 12:24
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde soğuk hava nedeniyle ağaçlar ile bitkilerde kırağı oluştu.

İlçede bir süre önce yağan karın ardından dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü ilçede, Konaklar, Güneykonak, Paşadüzü, Yaylagünü, Yeşilyazı, Ada, Koyungölü ve Sarıtosun köylerindeki ağaçlar ve bitkiler kırağıyla beyaza büründü.

Soğuk nedeniyle Munzur ve Mercan dağları ile bazı yüksek tepelerin zirveleri sisle kaplandı.

İlçedeki bazı fotoğrafçılar arazide gezinti yaparak manzarayı fotoğrafladı.

Kaynak: AA
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