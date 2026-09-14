Tunceli'de 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

TUNCELİ'de yeni nesil suç örgütleri ve suç yapılanmalarına yönelik düzenlenen 'Sokaklar Güvende' operasyonunda, C.S. liderliğinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen suç örgütüne yönelik 8 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla çocuk ve gençlerin suç örgütlerinden korunması ile yeni nesil suç yapılanmalarının faaliyetlerinin engellenmesine yönelik ülke genelinde operasyonlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte faaliyet gösterdiği değerlendirilen suç yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, C.S. liderliğinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen suç örgütüne yönelik belirlenen adreslere 'Sokaklar Güvende' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda cep telefonlarına incelenmek üzere el konulurken, uyuşturucu madde de ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyaller soruşturma kapsamında incelemeye alındı. Operasyonun, çocuk ve gençlerin suç örgütlerinin etki alanına girmesinin önlenmesi, suç örgütlerinin sokaklardaki faaliyetlerinin engellenmesi ve suç yapılanmalarının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.