Tunceli'de sopalı ve satırlı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı ve satırlı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Pulur Mahallesi'ndeki bir fırının önünde, iki grup arasında çıkan tartışma, sopalı ve satırlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan E.K, sağlık ekiplerince Ovacık Entegre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaya karıştığı iddiasıyla C.K, F.K. ve O.P gözaltına alındı.