Tunceli'de teröristlerce katledilen öğretmenin annesi Anneler Günü'nü buruk karşılıyor - Son Dakika
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Tunceli'de teröristlerce katledilen öğretmenin annesi Anneler Günü'nü buruk karşılıyor

Tunceli\'de teröristlerce katledilen öğretmenin annesi Anneler Günü\'nü buruk karşılıyor

Tunceli'de 2017'de teröristlerce katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın annesi Gülay Yılmaz, yedinci Anneler Günü'nü de oğlunun mezarı başında dua ederek geçireceğini söyledi. Yılmaz, tüm annelerin gününü kutlayarak, çocuğunun mezarına gidip Fatiha okuyarak onunla dertleştiğini belirtti.

11.05.2024 11:26
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Tunceli'de 2017'de teröristlerce katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın annesi Gülay Yılmaz, bir Anneler Günü'nü daha buruk karşılıyor.

Görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken 16 Haziran 2017'de Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen ve cenazesi 16 Temmuz 2017'de toprağa verilen Necmettin öğretmenin ailesinin acısı tazeliğini koruyor.

Anne Gülay Yılmaz, evladının kaybının acısını, onsuz geçireceği yedinci Anneler Günü'nde de ilk günkü gibi hissediyor.

Gülay Yılmaz, AA muhabirine, Anneler Günü'nü Necmettin öğretmenin Türk bayrakları ile süslenmiş mezarı başında dua ederek geçireceğini söyledi.

Oğlunun şehadetinin yedinci yılı olduğunu belirten Yılmaz, "Yedi yıl benim için her zaman ilk günkü gibi geçti." dedi.

Tüm anneler için Necmettin öğretmen gibi evlatlar yetiştirmenin nasip olmasını dileyen Yılmaz, "Ölüm de bizim için her şey de bizim için. Evlat açısı hiçbir şeye benzemez. Bunu ancak yaşayan bilir. Tüm şehitlerimize Allah gani gani rahmet eylesin." diye konuştu.

Yılmaz, tüm annelerin gününü kutlayarak, "Anneler Günü'nde çocuğumun mezarına giderim, Fatiha okurum, onunla konuşurum, dertleşirim. Yapacak başka bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de teröristlerce katledilen öğretmenin annesi Anneler Günü'nü buruk karşılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de teröristlerce katledilen öğretmenin annesi Anneler Günü'nü buruk karşılıyor - Son Dakika
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