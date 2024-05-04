Tunceli'de Tilki Yavrusuyla Sohbet Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunceli'de Tilki Yavrusuyla Sohbet Edildi

Tunceli\'de Tilki Yavrusuyla Sohbet Edildi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir kişi, arazide karşılaştığı tilki yavrusuyla sohbet ederek o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. İsmail Yıldırım adlı kişi, Yemişdere köyünde gezerken tilki yavrusuyla karşılaştı ve heyecanla onu görüntüledi. Yıldırım, tilkiye seslenerek onun yalnız ve öksüz olduğunu söyledi ve ona zarar vermeyeceğini belirtti. Tilki yavrusu daha sonra yuvasına gizlendi.

04.05.2024 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde arazide karşılaştığı tilki yavrusuyla sohbet eden kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

İlçeye bağlı Yemişdere köyünde oturan İsmail Yıldırım, arazide gezinirken bir tilki yavrusuyla karşılaştı.

Hayvanı görünce heyecanlanan Yıldırım, otların arazında gezinen tilkiyi cep telefonuyla görüntüledi.

Yıldırım, görüntüyü çekerken tilkiye, "Kardeşlerin nerede ya? Sen yalnızsın, sen öksüz kalmışsın. Annenle baban nerede? Gel gel cesur ol. Mangal yürek, cesur yürek gel. Korkma sana bir şey yapmam." diye seslendi.

Tilki yavrusu, daha sonra otların arasındaki yuvasına gizlendi.

Kaynak: AA

Cep Telefonu, Çemişgezek, Tunceli, Hayvanlar, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de Tilki Yavrusuyla Sohbet Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:55 SP’nin Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum
12:39 İçişleri’nden tasarruf adımı Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı İçişleri'nden tasarruf adımı! Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı
12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
10:43 Seferler başladı İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü Seferler başladı! İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü
14:44 Herkes onu konuşuyor Hamit Altıntop’un A Milli Takım için ettiği laflara bakın Herkes onu konuşuyor! Hamit Altıntop'un A Milli Takım için ettiği laflara bakın
14:41 Afyonkarahisar Belediye Başkanı Göçmenlere Fahiş Fiyat Uygulaması Yapacak Afyonkarahisar Belediye Başkanı Göçmenlere Fahiş Fiyat Uygulaması Yapacak
14:29 Süper Lig ekibiyle adı anılıyordu Alex’ten önce kızı geldi Süper Lig ekibiyle adı anılıyordu! Alex'ten önce kızı geldi
14:02 Semih Kılıçsoy’u neden kadroya almadılar Hamit Altıntop’tan olay açıklamalar Semih Kılıçsoy'u neden kadroya almadılar? Hamit Altıntop'tan olay açıklamalar
12:10 Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı
11:57 Arka Sokaklar’da Mesut rüzgarı Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım Arka Sokaklar'da Mesut rüzgarı! Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım
11:53 Suriye’nin kuzeyinde 7 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:43 Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı O anlar kamerada Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı! O anlar kamerada
11:42 Ankara’da bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı Ankara'da bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
11:28 Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 15:28:58. #1.13#
SON DAKİKA: Tunceli'de Tilki Yavrusuyla Sohbet Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement