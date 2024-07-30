Tunceli'de Uyuşturucu Ele Geçirilen Zanlı Gözaltına Alındı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki feribot iskelesi yakınında yer alan yol kontrol noktasında uygulama gerçekleştirdi.
Ekipler, uygulamada durumundan şüphelendikleri bir kişinin üzerinde "Luna" isimli narkotik köpeğiyle arama yaptı.
Aramada şüphelinin pantolonun iç kısmında şeffaf poşete sarılı 500 uyuşturucu hap gele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.
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