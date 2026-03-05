Tunceli'de Yaban Keçileri Görüntülendi

Tunceli'de yaban keçileri, Munzur Vadisi Milli Parkı'nın sarp yamaçlarında yiyecek ararken görüntülendi.

Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan milli park, dağlık ve ormanlık alanlarıyla birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Bölgede koruma altında olan yaban keçileri de özellikle kış ve bahar aylarında milli parkın belirli noktalarını mesken tutuyor.

Sürü halinde hareket eden yaban keçileri, tırmandıkları kayalıklarda meşe dalları ve kuru otlarla beslenirken kayıt altına alındı.

Milli parkta güvenle yaşam süren yaban keçileri, il merkezi başta olmak üzere çevre illerden fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.

Yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.