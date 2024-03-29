Tunceli'de Yaban Keçileri Munzur Vadisi Milli Parkı'nda Görüntülendi - Son Dakika
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Tunceli'de Yaban Keçileri Munzur Vadisi Milli Parkı'nda Görüntülendi

Tunceli\'de Yaban Keçileri Munzur Vadisi Milli Parkı\'nda Görüntülendi

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yiyecek ararken objektife yansıdı. Milli park, bozayı, kurt, vaşak, su samuru, kartal, yaban domuzu, sincap ve yaban keçisi gibi türlere ev sahipliği yapıyor. Keçiler, izlendiklerini fark edince zirvelere doğru tırmandı.

29.03.2024 16:07
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Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri Munzur Vadisi Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi.

Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı, il merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanıyor.

Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan bölge, bozayı, kurt, vaşak, su samuru, kartal, yaban domuzu, sincap ve yaban keçisi gibi türlere ev sahipliği yapıyor.

İlkbahar aylarında sürü oluşturan yaban keçileri de milli parktaki ormanlarda yiyecek ararken objektife yansıdı.

Havaların ısınmasıyla yeşeren otlarla karınlarını doyurmaya çalışan keçiler, izlendiklerini fark edince zirvelere doğru tırmandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de Yaban Keçileri Munzur Vadisi Milli Parkı'nda Görüntülendi - Son Dakika

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