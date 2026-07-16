Tunceli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Atatürk Mahallesi 106. Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de Yangın: Çatı Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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