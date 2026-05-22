Tunceli\'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

TUNCELİ'de yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 274 milyon 793 bin 734 TL işlem hacmi tespit edildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis suçlarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve finansal incelemelerde, şüphelilerin başkalarına ait banka ve hesap kartlarını belirli ücretler karşılığında satın aldıkları, kiraladıkları, bu hesapları yasa dışı bahisten elde edilen haksız kazancın transferinde kullandıkları belirlendi. Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, D.B.A., S.T. ve A.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler ile hesabı ele geçirilen kişiye ait banka hesap hareketlerinde toplam 274 milyon 793 bin 734 TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.