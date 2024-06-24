Tunceli'de yılanların çiftleşme dansı kamerada - Son Dakika
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Tunceli'de yılanların çiftleşme dansı kamerada

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bir vatandaş, iki metre uzunluğundaki siyah yılanların çiftleşme dansını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Yılanların zehirsiz olduğunu bilen vatandaş, çekim yaparken yakınlarına kadar sokulduğunu ve çoban köpeğini yılanlara zarar vermemesi için uzaklaştırdığını belirtti. Tunceli'de artan hava sıcaklıklarıyla birlikte yılanların görülme sıklığı artarken, yetkililer yılanlardan uzak durulması konusunda uyarıyor.

24.06.2024 21:48
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Tunceli'de yılanların çiftleşme dansı kamerada

TUNCELİ - Tunceli'de, iki metre uzunluğundaki iki siyah yılanın çiftleşme dansı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde hayvancılık yapan Şahin Keskin isimli vatandaş, hayvanlarını otlattığı esnada, çiftleşen iki siyah yılana denk geldi. Yılanların çiftleşme dansını cep telefonu kamerasıyla kayıt alan Şahin Keskin, "Siyah yılanların zehirsiz olduğunu bildiğim için çekinmeden yakınlarına kadar sokulup o anları kayıt altına aldım. Kaydın ardından yanımda bulunan çoban köpeğinin onlara zarar vermemesi için bölgeden uzaklaştım" dedi.

Tunceli'de, son günlerde artan hava sıcaklıklarıyla birlikte yılanlar sıkça görülmeye başlarken yetkililer, yılanlardan uzak durulması ve zarar verilmemesi için uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: İHA

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