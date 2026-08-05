Tunceli'deki Yangın Kontrol Altına Alındı
Tunceli'de çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Tunceli'de merkeze bağlı Yolkonak köyü ile Pertek ilçesi Beydamı köyü arasındaki otluk alanda çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü, Tunceli Belediyesi, Pertek Belediyesi, Mazgirt Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) gönüllülerinin yoğun çabasıyla ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, çalışmalara katılan yangın söndürme helikopteri olası alevlenmelere karşı riskli noktalara su bıraktı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.
Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,
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