Tunceli Nazımiye\'de sağanak yolu kapatınca yaralı yaklaşık 2 saatte ambulansa ulaştı

Tunceli Nazımiye'de sağanak yolu kapatınca yaralı yaklaşık 2 saatte ambulansa ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli Nazımiye'de sağanak yolu kapatınca Geriş köyündeki yaralıya ekipler yürüyerek ulaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle yaklaşık 2 saat taşınan yaralı ambulansa ulaştırıldı ve Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi'nde tedavi altına alındı.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde sağanak nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köydeki yaralı, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla ambulansa ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Geriş köyünde yaşayan 53 yaşındaki A.Y. arazide düşüp bacağından yaralanınca, yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, sağanak nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda araçlarla ilerleyemeyince yaralının bulunduğu alana yürüyerek ulaştı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.Y, daha sonra sedyeyle yaklaşık 2 saat taşınarak ambulansa getirildi.
A.Y, Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?