Tunceli'nin Gizemli Uzun Kaya

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Tunceli'deki devasa kaya gizemini koruyor

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bulunan devasa büyüklükteki kaya gizemini koruyor.

Çemişgezek ilçe merkezi girişinde bulunan, doğal yollarla mı, yoksa insan eliyle mi yapıldığına dair net bir bilginin olmadığı kaya, görenlerin dikkatini çekiyor. Bulunduğu alan ile uyumsuz bir görüntü veren gizemli kaya, düz bir alanda ve yerleşim yeri içerisinde bulunuyor. Çevresinde benzerinin bulunmadığı kayanın üzerinde, daha sonradan konulan bir yaban keçisi ve kınalı keklik heykeli ile birlikte bir çeşme bulunuyor. Tahmini rakamlara göre, yaklaşık 17 metre yüksekliğinde, 8 metre çapındaki kaya, ilçede 'Uzun Kaya' olarak adlandırılıyor.

Kayanın ilçeye gelenlerin dikkatini çektiğini dile getiren vatandaşlardan Ömer Faruk Tek, "Çemişgezek'in ilçe girişinde bulunan bu kayalığın, insan eliyle mi yoksa doğal yollarla mı oluştuğuna dair bilgi sahibi değiliz. Etrafında kayalıklardan ziyade, evlerin bulunması daha da bir dikkat çekiyor" dedi.

İlginç kaya için herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını, kayanın gizemini koruduğunu aktaran yöre sakinlerinden Ömür Abay, " Güzide ilçemiz Çemişgezek, gerek tarihi, gerekse doğal güzellikleri sebebiyle bir hayli zengin ilçedir. Kaya ise Çemişgezek'in girişinde olması sebebiyle dışardan gelenlerin dikkatini çekmektedir. Özellikle 2008 yılında yapılan restorasyondan sonra kayanın üzerine eklenen yaban keçisi ve kınalı keklik heykeli, kayanın dikkat çekiciliğini arttırmaktadır. Nasıl ortaya çıktığına dair herhangi bir bilgimiz bulunmamaktadır. İlçemizdeki büyüklerimize, yaşlılarımıza sorduğumuzda onlarında kayanın geçmişi ile alakalı detaylı bir bilgiye sahip olmadıklarını gördük. İleri atılan bir iddiaya göre, uzun bir süre kaya mezarı olduğu düşünülüyordu. Alanında uzman bazı kişilerin görüşleri ve analizleri neticesinde, kayanın bir kaya mezarı olmadığı anlaşıldı" diye konuştu.