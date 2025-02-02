Tunceli'nin Gizemli Uzun Kaya - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunceli'nin Gizemli Uzun Kaya

Geniş Video İzle

Çemişgezek'teki devasa kaya, doğal mı yoksa yapay mı olduğu bilinmeyen bir gizem taşıyor.

02.02.2025 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'deki devasa kaya gizemini koruyor

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bulunan devasa büyüklükteki kaya gizemini koruyor.

Çemişgezek ilçe merkezi girişinde bulunan, doğal yollarla mı, yoksa insan eliyle mi yapıldığına dair net bir bilginin olmadığı kaya, görenlerin dikkatini çekiyor. Bulunduğu alan ile uyumsuz bir görüntü veren gizemli kaya, düz bir alanda ve yerleşim yeri içerisinde bulunuyor. Çevresinde benzerinin bulunmadığı kayanın üzerinde, daha sonradan konulan bir yaban keçisi ve kınalı keklik heykeli ile birlikte bir çeşme bulunuyor. Tahmini rakamlara göre, yaklaşık 17 metre yüksekliğinde, 8 metre çapındaki kaya, ilçede 'Uzun Kaya' olarak adlandırılıyor.

Kayanın ilçeye gelenlerin dikkatini çektiğini dile getiren vatandaşlardan Ömer Faruk Tek, "Çemişgezek'in ilçe girişinde bulunan bu kayalığın, insan eliyle mi yoksa doğal yollarla mı oluştuğuna dair bilgi sahibi değiliz. Etrafında kayalıklardan ziyade, evlerin bulunması daha da bir dikkat çekiyor" dedi.

İlginç kaya için herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını, kayanın gizemini koruduğunu aktaran yöre sakinlerinden Ömür Abay, " Güzide ilçemiz Çemişgezek, gerek tarihi, gerekse doğal güzellikleri sebebiyle bir hayli zengin ilçedir. Kaya ise Çemişgezek'in girişinde olması sebebiyle dışardan gelenlerin dikkatini çekmektedir. Özellikle 2008 yılında yapılan restorasyondan sonra kayanın üzerine eklenen yaban keçisi ve kınalı keklik heykeli, kayanın dikkat çekiciliğini arttırmaktadır. Nasıl ortaya çıktığına dair herhangi bir bilgimiz bulunmamaktadır. İlçemizdeki büyüklerimize, yaşlılarımıza sorduğumuzda onlarında kayanın geçmişi ile alakalı detaylı bir bilgiye sahip olmadıklarını gördük. İleri atılan bir iddiaya göre, uzun bir süre kaya mezarı olduğu düşünülüyordu. Alanında uzman bazı kişilerin görüşleri ve analizleri neticesinde, kayanın bir kaya mezarı olmadığı anlaşıldı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Çemişgezek, Tunceli, Güncel, Kınalı, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'nin Gizemli Uzun Kaya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:34 Galatasaray, Alvaro Morata’yı resmen açıkladı Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı
11:43 Suriye’nin kuzeyinde 23 PKKYPG’li terörist öldürüldü Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
11:18 Merve Özbey’in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 13:34:59. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli'nin Gizemli Uzun Kaya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.