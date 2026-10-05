Tunceli Ovacık'ta Yalmanlar Yaylası, ekim başındaki kar yağışıyla beyaza büründü.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ekim başında sabah etkili olan kar yağışı Yalmanlar Yaylası'nı beyaza büründü. Yüksek kesimlerde yağmur kara dönerken otlaklar ve dağ yamaçları beyaz örtüyle kaplandı, koyunlarını otlatan sürü sahipleri hayvanlarını güvenli bölgelere götürmeye çalıştı.
TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla Yalmanlar Yaylası, beyaza büründü.
Ovacık ilçesinin yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı. Yalmanlar Yaylası'nda otlaklar ve dağların yamaçları beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada koyunlarını otlatırken kara yakalanan sürü sahipleri, hayvanlarını bir arada tutup güvenli bölgelere götürmeye çalıştı. Ekim ayının ilk günlerinde etkili olan yağışla yaylada kış manzaraları oluştu.
Kaynak: DHA
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