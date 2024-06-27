Tunceli-Ovacık Yolu MotoFest Etkinlikleri Nedeniyle Ulaşıma Kapanacak - Son Dakika
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Tunceli-Ovacık Yolu MotoFest Etkinlikleri Nedeniyle Ulaşıma Kapanacak

Tunceli'de düzenlenen MotoFest etkinlikleri kapsamında Tunceli-Ovacık kara yolunun yarın ulaşıma kapatılacağı açıklandı. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yolun belirtilen saatler arasında trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahın kullanılacağı bildirildi.

27.06.2024 21:15
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Tunceli'de ilk defa düzenlenen ve 4 gün sürecek MotoFest etkinlikleri kapsamında Tunceli- Ovacık kara yolunun yarın ulaşıma kapanacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte MotoFest kapsamında çeşitli etkinliklerin yapılacağı hatırlatıldı.

Bu kapsamda bazı kararların alındığı aktarılan açıklamada, "28 Haziran Cuma günü saat 09.00 ile 18.00 arasında Tunceli Polis uygulama noktasından Hozat yol ayrımına kadar olan Tunceli-Ovacık yolu trafiğe kapatılacaktır. Tunceli-Ovacık arası trafik, Ovacık-Karaoğlan-Hozat istikametini takiben Demirkapı- Çiçekli üzerinden işlemeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunceli-Ovacık Yolu MotoFest Etkinlikleri Nedeniyle Ulaşıma Kapanacak - Son Dakika

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