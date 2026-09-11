Tunceli-Ovacık yolunda çelik ağ çalışması nedeniyle 5 gün ulaşım kısıtlaması
Tunceli-Ovacık kara yolunda çelik ağ çalışması nedeniyle 14-18 Eylül'de Karşılar Karakolu ile Aşağıtorunoba mevkileri arası ulaşıma kapatılacak. Yol, belirlenen günlerde 08.00-19.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak.
Tunceli-Ovacık kara yolunda, çelik ağ çalışması nedeniyle 5 gün süreyle belirli saatlerde ulaşım sağlanamayacak.
Kara yolunda genişletme ve güvenlik tedbirlerinin artırılması için çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda 14-18 Eylül'de kara yolunun Karşılar Karakolu ile Aşağıtorunoba mevkileri arasında çelik ağ çalışması yapılacak.
Belirlenen günlerde kara yolu 08.00-19.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.
Kaynak: AA
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