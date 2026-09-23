Tunceli Pülümür'de dağdan kopan kaya minibüse isabet etti, sürücü yaralandı

Tunceli Pülümür'de dağdan kopan kaya minibüse isabet etti, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pülümür ilçesinde Tunceli-Erzincan kara yolunun Çat mevkisinde dağdan kopan kaya parçası bir minibüsün üzerine isabet etti. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine götürüldü.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dağdan kopan kaya parçasının isabet ettiği minibüsün sürücüsü yaralandı.
Y.D'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen minibüsün üzerine Tunceli- Erzincan kara yolunun Çat mevkisinde kaya düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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