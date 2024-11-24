Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika
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Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan Öğretmenler Günü Mesajı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenlerin toplumun temel taşları olduğunu ve geleceği inşa eden kahramanlar olduklarını vurguladı. Atatürk'ün sözlerine atıfta bulunarak, öğretmenlere sonsuz minnettar olduklarını belirten Tekbıyıkoğlu, tüm öğretmenlerin gününü kutladı ve şehit öğretmenleri rahmetle anarak, emekli ve görevdeki öğretmenlere teşekkür etti.

24.11.2024 15:49
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Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekbıyıkoğlu, mesajında, toplumun temel taşları olan öğretmenlerin sadece bilgiyi değil, sevgiyi, sabrı ve geleceğe dair umudu da yüreklere nakşeden kıymetli rehberler olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin her zorluğu aşarak geleceği inşa eden ve aydınlık yarınlara ışık tutan kahramanlar olduğunu vurgulayan Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.' Bu bilinçle, görevini fedakarca yerine getiren tüm öğretmenlerimize sonsuz minnettarız. Eğitim, toplumun geleceğini belirler ve öğretmenler bu geleceği şekillendiren en değerli mimarlardır. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli ve görev başındaki tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Hepinizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. Sevgiyle, sabırla ve azimle geleceğimizi inşa eden tüm öğretmenlerimize selam olsun."

Kaynak: AA

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