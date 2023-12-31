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Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Ovacık ve Hozat ilçelerindeki üs bölgelerini ziyaret etti - Son Dakika
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Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Ovacık ve Hozat ilçelerindeki üs bölgelerini ziyaret etti

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ile birlikte Ovacık ve Hozat ilçelerindeki üs bölgelerini ziyaret ederek, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı. Vali Tekbıyıkoğlu, askerlerle sohbet etti ve terörle mücadelede görev alan komandoların yeni yılını tebrik etti.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Ovacık ve Hozat ilçelerindeki üs bölgelerini ziyaret etti
31.12.2023 - 23:33,
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Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Ovacık ve Hozat ilçelerindeki üs bölgelerini ziyaret ederek, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Vali Tekbıyıkoğlu, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ile ilk olarak Hozat ilçesindeki Keklik Kule'yi ziyaret etti.

Şeref defterini imzalayan Tekbıyıkoğlu, daha sonra askerlerle sohbet etti, çalışmalarla ilgili komutanlardan bilgi aldı.

Daha sonra helikopterle Ovacık'taki 2 bin 180 rakımlı Balikan Tepe Jandarma Astsubay Celil Mutlu Üs Bölgesi'ne geçen Tekbıyıkoğlu, burada tören mangasınca karşılandı.

Tekbıyıoğlu, terörle mücadelede görev alan komandoların yeni yılını tebrik etti.

Ziyarete, Ovacık Kaymakamı İsmail Erdoğan da eşlik etti.

Kaynak: AA
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