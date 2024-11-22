Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanları Görevden Uzaklaştırıldı

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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Konak yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Sarıgül'ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen'in Başkanvekili olarak atandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/1146 Sayılı soruşturma dosyasında "PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle; Cevdet Konak, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle; Mustafa Sarıgül, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Tunceli Valiliğince Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.