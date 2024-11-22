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Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanları Terör Suçundan Görevden Alındı

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İçişleri Bakanlığı, terör soruşturması kapsamında hapis cezası alan DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ü görevden alarak, yerlerine kayyum atadı.

22.11.2024 20:43  Güncelleme: 20:49
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(TUNCELİ) - İçişleri Bakanlığı'nca, haklarındaki terör soruşturması nedeniyle hapis cezası verilen DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, görevden alınarak, yerlerine kayyum atandı.

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile birlikte 4 sanık hakkında "terör örgütüne üye olma" suçundan açılan davada Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası alan DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınarak, yerlerine kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 YIL 3 ay hapis cezası alması ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024/1146 Sayılı soruşturma dosyasında "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle, Cevdet Konak, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle; Mustafa Sarıgül, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Tunceli Valiliği'nce Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanları Terör Suçundan Görevden Alındı
Kaynak: ANKA

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