Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı ile İlişkileri ve Güvenlik İşbirliğini Ele Aldı - Son Dakika
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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı ile İlişkileri ve Güvenlik İşbirliğini Ele Aldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı ile İlişkileri ve Güvenlik İşbirliğini Ele Aldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdülaziz Bin Suud Bin Nayif ile ikili ilişkileri ve güvenlik alanında işbirliğini ele aldı. İki liderin görüşmesinde, kardeş ülkeler arasındaki ikili ilişkiler ve mevcut güvenlik işbirliği ele alındı. Cumhurbaşkanı Said, Arap toplumlarının güvenliğini artırmak ve bölge ülkelerinin karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarıyla etkili şekilde başa çıkmak için ortak ilkeler ve algılardan yola çıkmanın önemini vurguladı.

26.02.2024 22:23  Güncelleme: 22:23
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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdülaziz Bin Suud Bin Nayif ile ikili ilişkileri ve güvenlik alanında işbirliğini ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, Cumhurbaşkanı Said'in, Tunus'ta düzenlenen Arap İçişleri Bakanları Konseyi'nin 41'inci toplantısı kapsamında, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Bin Nayif'i kabul ettiği belirtildi.

Haberde, Said ile Bin Nayif'in başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'ndaki görüşmesinde, "iki kardeş ülke arasındaki ikili ilişkiler ve mevcut güvenlik işbirliğinin" ele alındığı ifade edildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Said, "Arap toplumlarının güvenliğini kapsamlı anlamda artırmaya ve bölge ülkelerinin karşı karşıya olduğu tüm güvenlik sorunlarıyla etkili şekilde başa çıkmaya katkıda bulunan bir yaklaşıma ulaşmak için ortak ilkeler ve algılardan yola çıkmanın önemini" vurguladı.

Said, son yıllarda güvenlik sorunlarının, özellikle terörizm, aşırıcılık, uyuşturucu, siber tehditler, düzensiz göç ve kıtalararası suçların arttığına dikkati çekti.

Arap İçişleri Bakanları Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Konseyin Tunus'ta düzenlenen 41. toplantısının gündeminde Arap güvenlik planı taslağı, güvenlik farkındalığı ve suçun önlenmesine yönelik Arap medya planı taslağı ve trafik güvenliğine yönelik Arap stratejisi geçici plan taslağının yer aldığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, İçişleri Bakanı, Tunus, Politika, Güncel, Son Dakika

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