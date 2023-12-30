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Tunus Cumhurbaşkanı olağanüstü hal uygulamasını bir ay daha uzattı - Son Dakika
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Tunus Cumhurbaşkanı olağanüstü hal uygulamasını bir ay daha uzattı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülke genelindeki olağanüstü hal uygulamasını bir ay daha uzattı. OHAL kararı, toplantıları yasaklama, medyayı sansürleme ve sokağa çıkma yasağı gibi özel yetkileri içeriyor. Bu karar, 30 Ocak 2024'e kadar yürürlükte kalacak.

Tunus Cumhurbaşkanı olağanüstü hal uygulamasını bir ay daha uzattı
30.12.2023 - 10:57,
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TUNUS, 30 Aralık (Xinhua) -- Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ülke genelindeki olağanüstü hal uygulamasını bir ay daha uzattı.

Tunus Cumhuriyeti resmi gazetesinde Cuma günü yayımlanan OHAL kararı yetkililere toplantıları yasaklama, medyayı sansürleme ve sokağa çıkma yasağı uygulama gibi özel yetkiler veriyor. Bu karar, daha önce 1 Ocak 2024 olarak belirlenen son tarihin ötesine geçerek 30 Ocak 2024'e kadar yürürlükte kalacak.

Tunus, 12 cumhurbaşkanlığı korumasının hayatını kaybettiği bir otobüs saldırısının ardından 24 Kasım 2015 tarihinde ülke çapında olağanüstü hal ilan etti. O tarihten bu yana Tunuslu yetkililer olağanüstü hal kararını sürekli olarak yeniledi.

Said, 31 Ocak 2023'te olağanüstü halin 2023 sonuna kadar uzatıldığını açıklayarak, başlangıcından bu yana en uzun uzatmalardan birine imza atmıştı.

Kaynak: Xinhua
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Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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