Tunus Cumhurbaşkanı ve Çin Dışişleri Bakanı, diğer ülkelerin iç işlerine müdahaleye karşı olduklarını belirtti

TUNUS, 16 Ocak (Xinhua) -- Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve konuk Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, insan hakları ve demokrasi bahanesiyle diğer ülkelerin iç işlerine müdahale edilmesine karşı olduklarını belirtti.

Pazartesi günü Tunus'ta gerçekleşen görüşmede, günümüzde dünyanın belirsizlik ve istikrarsızlığın yanı sıra artan tek taraflılık, güç siyaseti ve hegemonyadan mustarip olduğunu kaydeden Wang, bir kesimin değerlerinin başkalarına dayatılmasına, diğer ülkelerin bu kesimin standartlarına göre dönüştürülmesine, ayrıca insan hakları ve demokrasi bahanesiyle diğer ülkelerin iç işlerine müdahale edilmesine karşı olduklarını vurguladı.

Wang, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni ortaklaşa uygulamak, ayrıca eşit ve düzenli küresel çok kutupluluk ve kapsayıcılık içeren ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmek üzere Tunus ile birlik ve koordinasyonu güçlendirmeye istekli olduklarını kaydetti.

Said ise sömürgecilik tarihinin tekerrür etmesinin mümkün olmadığını ve dünyanın yeniden tek kutuplu hegemonyaya dönemeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, Tunus'un çifte standartlara, demokrasi ve insan hakları kisvesiyle diğer ülkelerin iç işlerine müdahale edilmesine karşı olduğunu belirtti.

"Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından önerilen önemli küresel inisiyatifler serisi, Çin'in kültürel miras ve küresel vizyonunu ortaya koyuyor" diyen Said, insanlığın ortak değerlerini korumak, uluslararası eşitlik ve adaleti savunmak ve ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek üzere Çin'le ve gelişmekte olan diğer ülkelerle çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.