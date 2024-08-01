Tunus, İran'da düzenlenen suikastı kınadı - Son Dakika
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Tunus, İran'da düzenlenen suikastı kınadı

Tunus Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastı şiddetle kınadığını açıkladı. Açıklamada, suikastın Siyonist hareketin Filistin mücadelesine karşı yeni bir yaklaşımının sonucu olduğu belirtilerek, uluslararası toplumun Filistin'deki savaşı durdurma konusundaki acizliği vurgulandı. Tunus'un Filistin topraklarında bağımsız devlet kurma çabalarına destek vermeye devam edeceği ifade edildi.

01.08.2024 02:55
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Tunus, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastı şiddetle kınadı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı Heniyye suikastına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Filistin direnişinin sembol isimlerinden İsmail Heniyye'ye Siyonist hareket tarafından düzenlenen suikastı şiddetle kınıyoruz. Filistin'in kurtuluşunu talep eden özgür seslere yönelik bu suikast Siyanist hareketin Filistin mücadelesine karşı yeni yaklaşımının neticesidir." değerlendirmesine yer verildi.

Siyonist gücün uluslararası sözleşmeleri, tüm insani ve ahlaki değerleri hiçe saydığı vurgulanan açıklamada, "Bu iğrenç suikast, işgalci Siyonist gücün Filistin'in işgalinden önce ve sonra Filistinlilerin haklarını savunan birçok kişiye karşı gerçekleştirdiği kanlı tarihindeki suikast listesine eklendi. Uluslararası toplumun Filistin'deki savaşı durdurma konusundaki acizliği ışığında gerçekleştirilen bu korkakça suikast, devletlerin egemenlik haklarının açık ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Tunus'un Filistin topraklarında başkenti Kudüs olan bağımsız devlet kurma çabalarına koşulsuz desteğini devam ettirmede kararlı olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus, İran'da düzenlenen suikastı kınadı - Son Dakika

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