Tunus, İran'da düzenlenen suikastı kınadı

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Tunus, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastı şiddetle kınadı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı Heniyye suikastına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Filistin direnişinin sembol isimlerinden İsmail Heniyye'ye Siyonist hareket tarafından düzenlenen suikastı şiddetle kınıyoruz. Filistin'in kurtuluşunu talep eden özgür seslere yönelik bu suikast Siyanist hareketin Filistin mücadelesine karşı yeni yaklaşımının neticesidir." değerlendirmesine yer verildi.

Siyonist gücün uluslararası sözleşmeleri, tüm insani ve ahlaki değerleri hiçe saydığı vurgulanan açıklamada, "Bu iğrenç suikast, işgalci Siyonist gücün Filistin'in işgalinden önce ve sonra Filistinlilerin haklarını savunan birçok kişiye karşı gerçekleştirdiği kanlı tarihindeki suikast listesine eklendi. Uluslararası toplumun Filistin'deki savaşı durdurma konusundaki acizliği ışığında gerçekleştirilen bu korkakça suikast, devletlerin egemenlik haklarının açık ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Tunus'un Filistin topraklarında başkenti Kudüs olan bağımsız devlet kurma çabalarına koşulsuz desteğini devam ettirmede kararlı olduğu vurgulandı.