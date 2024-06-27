Tunus-Libya sınırında ateş açıldı, bir asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tunus-Libya sınırında ateş açıldı, bir asker hayatını kaybetti

Tunus-Libya sınırında ateş açıldı, bir asker hayatını kaybetti

Tunus devlet radyosunda yayımlanan Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Libya sınırında bulunan Tatavin kentinin Ramada bölgesinde Tunus askeri devriyelerine ateş açıldı. Saldırı sonucunda bir asker hayatını kaybetti ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tunus, 2015 yılında sızma ve kaçakçılığı önlemek amacıyla askeri tampon bölgesi kurmuştu.

27.06.2024 00:47
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Tunus- Libya sınır hattında açılan ateş sonucu Tunuslu bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tunus devlet radyosunda yayımlanan Savunma Bakanlığı açıklamasında, Libya sınırında yer alan Tatavin kentinin Ramada bölgesinde Tunus askeri devriyelerine ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, tampon sınır bölgesinde sınır devriyesi görevini yerine getiren askerlere yönelik silahlı saldırı sonucu bir askerin yaşamını yitirdiği, olayla ilgili soruşturma açıldığı aktarıldı.

Tunus'un Libya sınırında sızma ve kaçakçılığı önlemek için 2015 yılında askeri tampon bölgesi kurulmuştu.

Kaynak: AA

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