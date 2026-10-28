Tunus mahkemesi Nahda Hareketi'nden Venisi'ye 9, gazeteci Hani'ye 4 yıl hapis verdi - Son Dakika
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Tunus mahkemesi Nahda Hareketi'nden Venisi'ye 9, gazeteci Hani'ye 4 yıl hapis verdi

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Tunus İlk Derece Mahkemesi, Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Venisi'ye terör suçlamalarıyla 9, gazeteci Hani'ye 4 yıl hapis verdi. Mahkeme, aralarında eski Dışişleri Bakanı Refik Abdussalem'in de bulunduğu firari 9 sanığa 25'er yıl hapis verdi; karar temyize açık.

Tunus'ta Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Munzir el-Venisi "terör suçlamaları" kapsamında 9 yıl, gazeteci Ziyad el- Hani ise 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tunus resmi haber ajansı TAP'ın haberine göre, Tunus İlk Derece Mahkemesi'nde görülen davada Venisi ve Hani hakkında hapis cezası verildi.

Temyiz yolu açık olan kararda, sanıkların "terör suçlarından birini işlemek veya işlenmesine neden olmak ve ülkeye zarar verme amacıyla yabancı bir devletle bağlantı kurmakla" suçlandığı belirtildi.

Mahkeme ayrıca, aralarında eski Dışişleri Bakanı Refik Abdussalem ile Nahda Hareketi yöneticilerinin de bulunduğu firari 9 sanık hakkında 25'er yıl hapis cezası verdi.

Söz konusu sanıkların, "terör suçlarıyla bağlantılı bir örgüt kurmak ve ülkeye zarar verme amacıyla yabancı bir devletin görevlileriyle bağlantı kurmakla" suçlandığı kaydedildi.

Nahda Hareketi'nden ise kararlara ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Hareket, daha önce yöneticilerine yönelik yargı süreçlerinin siyasi saiklerle yürütüldüğünü savunmuştu.

Venisi, 2023'ten bu yana tutuklu yargılanıyor

Tunus'ta 20 Eylül 2023'te devlet güvenliğine karşı komplo kurmak suçlamasıyla tutuklanan Venisi, tıp fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.

1984'te Nahda Hareketi'ne katılan Venisi, 2016'da hareketin 10. Genel Kongresi'nde Şura Konseyi üyeliğine seçilmişti.

Tunus'ta Şubat 2023'ten bu yana gazeteciler, aktivistler, yargı mensupları, iş insanları ve siyasetçileri kapsayan gözaltı ve tutuklamalar yaşanıyor. Tutuklananlar arasında Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile hareketin önde gelen isimlerinden Ali el-Arid ve Nureddin el-Bahiri de bulunuyor.

Kaynak: AA
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