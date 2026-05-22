Tunus Ordusuna Siyasi Müdahale Uyarısı
Tunus Ordusuna Siyasi Müdahale Uyarısı

22.05.2026 00:30
Tunus Savunma Bakanlığı, ordunun tarafsızlığını vurgulayarak siyasi çekişmelere karşı uyarıda bulundu.

Tunus Savunma Bakanlığı, ordunun ve askeri komutanların siyasi çekişmelerin içine çekilme girişimlerine karşı kurumun tarafsızlığına vurgu yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ulusal ordunun disiplin esasına dayanan bir cumhuriyet ordusu olduğu, ülkenin savunulması, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması görevini tam bir tarafsızlık içinde ve devlet yasalarına bağlı şekilde yerine getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, son dönemde askeri kurumun ve komutanlarının siyasi çekişmeler, polemikler ve çeşitli değerlendirmelerin içine çekilmeye çalışıldığı, ayrıca ordunun tarafsızlığı ve bağımsızlığının sorgulandığı kaydedildi.

Söz konusu girişimlerin hangi çevrelerden geldiğine ilişkin ise detay verilmedi.

Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, 12 Mayıs'ta yayımladığı görüntülü mesajında, orduya "devletin egemenliğini ve onurunu koruma yönündeki tarihi rolünü üstlenmesi" çağrısında bulunmuştu.

Merzuki, ülkede mevcut politikalar nedeniyle devletin tehdit altında olduğunu savunmuş ve Tunus'un geleceğine ilişkin farklı senaryolar gündeme getirmişti.

Tunus makamlarından Merzuki'nin açıklamalarına ilişkin doğrudan bir değerlendirme yapılmadı.

Kaynak: AA

