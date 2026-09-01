Tunus'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu - Son Dakika
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Tunus'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Tunus\'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
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Tunus'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla büyükelçilikte resepsiyon düzenlendi. Büyükelçi Demircan, Erdoğan'ın mesajını iletti, bayramı kutladı ve Türkiye'nin küresel barış ile Tunus'la işbirliğine vurgu yaptı.

Tunus'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Başkent Tunus'taki Büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyona, Tunus hükümeti temsilcileri, büyükelçiler ve kordiplomatik mensupları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının temsilcileri ile Türk ve Tunuslu davetliler katıldı.

Resepsiyon, Türkiye ve Tunus milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı davetlilere iletti.

Ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin tanıtımına ilişkin video gösterimi gerçekleştirildi.

Büyükelçi Demircan, konuşmasında, Tunus'taki Türk vatandaşlarının 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı. Demircan, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde heyecanı paylaşan davetlilere teşekkür etti.

"Her Türk asker doğar" şiarını her fırsatta ispatlayan Türk milletinin en önemli vasıflarından birinin hürriyet sevdası olduğunu belirten Büyükelçi, bu anlayışın bugün de güçlü şekilde varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin küresel dönüşümleri yakından takip ederken milli çıkarları ve hedefleri doğrultusunda etkin, yönlendirici ve belirleyici bir dış politika izlediğini belirten Büyükelçi, Tunus ile ilişkileri de bu anlayışla geliştirdiklerini ve yüzyıllara dayanan kardeşliği her alanda pekiştirmek için çalıştıklarını anlattı.

Büyükelçi, Afrika kıtasıyla işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla çalışmaların ikili düzeyde ve bölgesel kuruluşlar bünyesinde sürdürüldüğünü dile getirdi.

Bölgede ve ötesinde barış, istikrar ve işbirliği için sorumluluk üstlendiklerini anlatan Demircan, uzun vadeli, stratejik ve cesur adımlar attıklarını ifade etti.

"Türkiye uluslararası sistemin dönüşümüne katkıda bulunuyor"

Büyükelçi Demircan, küresel ölçekte jeopolitik ve jeostratejik rekabetin arttığı bir dönemde Türkiye'nin uluslararası sistemin dönüşümüne katkıda bulunduğunu söyledi.

Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde devam eden çatışma, zulüm ve katliamların sona erdirilmesi için Türkiye'nin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Büyükelçi, savunma sanayisindeki yatırımların ve işbirliklerinin çeşitlendirildiğini dile getirdi.

Türkiye'nin milli ve yerli savunma sanayisi ürünleriyle yalnızca kendi güvenliğine değil, dost ve müttefik ülkelerin güvenliğine de katkı sağladığına dikkati çeken Büyükelçi, Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzalanan Mekke Anlaşması'nın Türkiye'nin istikrar ve barışa verdiği önemin göstergesi olduğunu söyledi.

Büyükelçi, aynı ideale gönül veren dost ve kardeş ülkelerle birlikte "Dünya beşten büyüktür" ilkesi doğrultusunda herkesin adaletle temsil edildiği bir küresel düzenin mutlaka tesis edileceğini belirtti.

İstiklal Harbi ile mazlum milletlere ilham veren Türkiye'nin, barış, adalet ve huzurun hakim olduğu bir dünyanın inşasına da öncülük edeceğini anlatan Demircan, konuşmasının sonunda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle yad etti.

Büyükelçi, istiklalin ebedi muhafızları olan şehitlere Allah'tan rahmet dilerken gazileri şükranla andı.

Program kapsamında Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinde görev yapan Askeri İdari Ataşe Muhabere Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Demir'e Astsubay Başçavuş rütbesi takıldı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Güncel, Tunus, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu - Son Dakika

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