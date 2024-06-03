Tunus\'ta 40. Geleneksel El Sanatları Fuarı Gerçekleştirildi

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Tunus'ta 40. Geleneksel El Sanatları Fuarı ülkenin çeşitli bölgelerinden yüzlerce zanaatkarın katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkent Tunus'taki Kram Sergi Sarayı'nda düzenlenen fuara, ülkenin 80'e yakın bölgesinden 700'ün üzerinde el sanatları ve doğal ürün üreten firma ve yaklaşık 1000 zanaatkar katıldı.

Fuara Nabil kentinden katılan ve ürettiği doğal yiyecekleri sergileyen Şehida Alula, AA muhabirine, "Geleneksel el sanatları fuarı, Tunus'un ve Tunusluların düğün derneği gibi. Bu fuar, ülke genelinde doğal ürünlere sahip firmaların ve el sanatlarını icra eden zanaatkarların buluşma yeri." dedi.

Alula, yüzlerce yıl önce her evde üretilen geleneksel yiyecekleri hazırlayıp tüketiciye sunduklarını aktardı.

Doğal bal üreticisi Esma Haci, ise şunları söyledi:

"Tunus'un kuzeybatısında yer alan dağlarda ürettiğimiz balları fuarda sergiliyoruz. Kovanlarımız sabit bir yerde kalmıyor, daha iyi bal üretebilmek için kuzeybatı bölgesindeki dağlarda kovanlarımızı gezdiriyoruz. Kaliteli bal ürettiğimiz için fiyatlarımız diğer ballara göre daha yüksek"

Doğal cilt bakım ürünleri üreten firmanın yetkilisi Havva el-Amuni de kaktüs meyvesinden ürettikleri doğal bakım ürünlerinin çok rağbet gördüğünü özellikle ürettikleri cilt bakım kremlerinin çok satıldığını dile getirdi.

Binlerce Tunuslunun ziyaret ettiği ve 24 Mayıs'ta düzenlenen törenle ziyarete açılan 40. Geleneksel El Sanatları Fuarı, bugün sona erdi.