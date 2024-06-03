Tunus'ta 40. Geleneksel El Sanatları Fuarı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunus'ta 40. Geleneksel El Sanatları Fuarı Gerçekleştirildi

Tunus\'ta 40. Geleneksel El Sanatları Fuarı Gerçekleştirildi

Tunus'un başkenti Tunus'ta düzenlenen 40. Geleneksel El Sanatları Fuarı, ülkenin çeşitli bölgelerinden yüzlerce zanaatkarın katılımıyla gerçekleştirildi. Fuarda, 700'ün üzerinde el sanatları ve doğal ürün üreten firma ve yaklaşık 1000 zanaatkar yer aldı. Doğal yiyecekler, bal ve cilt bakım ürünleri gibi birçok ürün sergilendi.

03.06.2024 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus'ta 40. Geleneksel El Sanatları Fuarı ülkenin çeşitli bölgelerinden yüzlerce zanaatkarın katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkent Tunus'taki Kram Sergi Sarayı'nda düzenlenen fuara, ülkenin 80'e yakın bölgesinden 700'ün üzerinde el sanatları ve doğal ürün üreten firma ve yaklaşık 1000 zanaatkar katıldı.

Fuara Nabil kentinden katılan ve ürettiği doğal yiyecekleri sergileyen Şehida Alula, AA muhabirine, "Geleneksel el sanatları fuarı, Tunus'un ve Tunusluların düğün derneği gibi. Bu fuar, ülke genelinde doğal ürünlere sahip firmaların ve el sanatlarını icra eden zanaatkarların buluşma yeri." dedi.

Alula, yüzlerce yıl önce her evde üretilen geleneksel yiyecekleri hazırlayıp tüketiciye sunduklarını aktardı.

Doğal bal üreticisi Esma Haci, ise şunları söyledi:

"Tunus'un kuzeybatısında yer alan dağlarda ürettiğimiz balları fuarda sergiliyoruz. Kovanlarımız sabit bir yerde kalmıyor, daha iyi bal üretebilmek için kuzeybatı bölgesindeki dağlarda kovanlarımızı gezdiriyoruz. Kaliteli bal ürettiğimiz için fiyatlarımız diğer ballara göre daha yüksek"

Doğal cilt bakım ürünleri üreten firmanın yetkilisi Havva el-Amuni de kaktüs meyvesinden ürettikleri doğal bakım ürünlerinin çok rağbet gördüğünü özellikle ürettikleri cilt bakım kremlerinin çok satıldığını dile getirdi.

Binlerce Tunuslunun ziyaret ettiği ve 24 Mayıs'ta düzenlenen törenle ziyarete açılan 40. Geleneksel El Sanatları Fuarı, bugün sona erdi.

Kaynak: AA

Tunus, Etkinlikler, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta 40. Geleneksel El Sanatları Fuarı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:23 Eşini evde başkasıyla yakaladı İkisini de öldürüp intihar etti Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti
18:13 Suriye’yi sarsan iddia: Beşar Esad’ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti Suriye'yi sarsan iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti
17:20 Lise öğrencisinin korkunç sonu Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu Lise öğrencisinin korkunç sonu! Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu
16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:26 Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız
20:00 Annesini kaybeden Sagopa Kajmer’e Ceza’dan başsağlığı mesajı Annesini kaybeden Sagopa Kajmer'e Ceza'dan başsağlığı mesajı
18:39 Bakan Koca’dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır Bakan Koca'dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır
18:00 Adım adım Real Madrid’e Mbappe’nin maaşı servet değerinde Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde
17:26 2 ayda ne değişti Acun Ilıcalı’nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu 2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
16:49 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu Tekrar gözaltına alındı 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu! Tekrar gözaltına alındı
16:36 Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 20:36:47. #1.13#
SON DAKİKA: Tunus'ta 40. Geleneksel El Sanatları Fuarı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement