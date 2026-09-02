Tunus'ta açlık grevindeki aktivist Nevvar'ın sağlık durumu kritik - Son Dakika
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Tunus'ta açlık grevindeki aktivist Nevvar'ın sağlık durumu kritik

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Tunus'ta Küresel Sumud Filosu aktivisti Vail Nevvar, Mornagiye Cezaevi'nde 17 gündür sürdürdüğü açlık grevi nedeniyle sağlık durumu kötüleşti. KSF, Nevvar'ın sık sık bayıldığını, solunum sıkıntısı yaşadığını ve kan kustuğunu belirterek acil tıbbi müdahale çağrısı yaptı.

Tunus'ta, Küresel Sumud Filosu (KSF) aktivisti Vail Nevvar'ın Mornagiye Cezaevi'nde 17 gündür sürdürdüğü açlık grevi nedeniyle sağlık durumunun kötüleştiği açıklandı.

KSF'nin açıklamasında, 16 Ağustos'ta açlık grevine başlayan Nevvar'ın sık sık bayıldığı, ciddi solunum sıkıntısı yaşadığı, kan şekerinin tehlikeli seviyelere düştüğü ve kan kustuğu aktarıldı.

Açıklamada, Nevvar'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtilerek gerekli uzman tıbbi müdahalenin sağlanması, bağımsız sağlık değerlendirmesinden geçirilmesi ve durumunun yakından takip edilmesi çağrısı yapıldı.

KSF, yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Nevvar'ın yanı sıra Nebil Şunufi, Gassan el-Hanşiri ve Gassan el-Buğdiri'nin 16 Eylül'de yapılacak duruşmada tutukluluk durumlarının ele alınacağını bildirdi.

Tutuklularla dayanışma çağrısı

Açıklamada, dört aktivistin serbest bırakılması ve 16 Eylül'deki duruşmanın kamuya açık ve uluslararası adil yargılanma standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi çağrısı yapıldı. Aktivistler hakkındaki suçlamaların "siyasi saikli" olduğu vurgulanan açıklamada, daha önce serbest bırakılan KSF aktivistlerine yönelik hareket ve siyasi faaliyet kısıtlamalarının da kaldırılması istendi.

KSF ayrıca 5-6 Eylül'de dünya genelinde dört aktiviste destek için gösteriler düzenlenmesi ve uluslararası toplumun 16 Eylül'deki duruşmayı yakından takip etmesi çağrısında bulundu.

Sumud Filosu soruşturması

Tunus yargısı, 16 Mart'ta Küresel Sumud Filosu'nun Tunus'taki yürütme kurulunun 7 üyesi hakkında kara para aklama suçlamasıyla tutuklama kararı vermişti.

Tutuklananlar arasında Nevvar, Şunufi, Hanşiri, Buğdiri, Muhammed Emin Bennur, Cevahir Şenne ve Sena el-Musahili bulunuyordu.

Yargı, Musahili'yi 17 Nisan'da, Şenne'yi 23 Nisan'da, Bennur'u ise 22 Mayıs'ta serbest bırakmıştı.

KSF, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla 2025'te farklı ülkelerden aktivistlerin katılımıyla oluşturulmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası, Tutuklama, Cezaevi, Güncel, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta açlık grevindeki aktivist Nevvar'ın sağlık durumu kritik - Son Dakika

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