Tunus'ta Avukatlardan Genel Grev - Son Dakika
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Tunus'ta Avukatlardan Genel Grev

19.06.2026 11:45
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Tunus'ta avukatlar, yargı sorunları ve mesleki talepler için bir günlük genel grev düzenledi.

Tunus'ta avukatlar, mesleki talepleri ve yargı hizmetlerine ilişkin sorunlara dikkat çekmek amacıyla ülke genelinde bir günlük genel greve gitti.

Tunus Barolar Birliğinin (ONAT) 14 Mayıs'ta açıkladığı protesto programı kapsamında düzenlenen grevle eş zamanlı olarak başkent Tunus'ta yüzlerce avukatın katılımıyla gösteri düzenlendi.

Avukatlar, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, avukatların emeklilik fonunun reforme edilmesi ve yargı sistemindeki sorunların giderilmesi taleplerini dile getirdi.

Tunus Barolar Birliği Başkanı Bubekir Bissabit, gösteride yaptığı konuşmada avukatların taleplerinden geri adım atmayacaklarını belirterek, yaşanan krizin artık görmezden gelinemeyecek bir boyuta ulaştığını söyledi.

Taleplerinin "meşru" olduğunu ifade eden Bissabit, sonuç alınamaması halinde yürüyüş, oturma eylemi ve diğer protesto yöntemleri dahil olmak üzere daha ileri adımlar atabilecekleri uyarısında bulundu.

Barolar Birliği tarafından greve ilişkin yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerindeki baro temsilcilerinin katılımıyla grevin geniş çaplı gerçekleştiği belirtilirken, grevin ülke genelindeki etkisine ilişkin resmi bir veri paylaşılmadı.

Tunus Adalet Bakanlığı ise daha önce yaptığı açıklamalarda avukatların protestolarının adalet hizmetlerinin işleyişini etkilemeyeceği ve mahkemelerin ülke genelinde normal şekilde çalışmalarını sürdüreceği bildirilmişti.???????

Tunus'ta son yıllarda avukatlar ile hükümet arasında yargının işleyişi, savunma hakkı ve mesleki haklar konusunda zaman zaman gerilimler yaşanırken, Barolar Birliği mayıs ayında yaptığı açıklamada taleplerinin karşılanmaması halinde 18 Haziran'da ülke genelinde genel greve gidileceğini duyurmuştu.

Tunuslu yetkililer ise yargının bağımsız olduğunu ve yürütmenin yargı süreçlerine müdahale etmediğini söylüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus'ta Avukatlardan Genel Grev - Son Dakika

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