Tunus'ta Avukatlardan Hukuk İhlalleri Protestosu

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Tunuslu avukatlar, mahkemelerde yaşanan "hukuki ihlalleri" ve "kısıtlamaları" protesto için gösteri düzenledi.

Tunus Ulusal Barolar Birliğinin çağrısı ile başkentteki Tunus Adalet Sarayı önünde toplanan göstericiler, mahkemelerde yaşanan "hukuki ihlalleri" ve "kısıtlamaları" protesto etti.

Avukatlar, gösteride "Bağımsız yargı adına buradayız", "Adalet için özgürlük" ve "Yaşasın özgürlükler" yazılı dövizler taşıdı.

Burada konuşan Tunus Baro Başkanı Hatem el-Meziyu, "Özgür basın, bağımsız yargı, güçlü avukatlık makamı gibi ülkenin sabit ilkelerinden vazgeçmemiz mümkün değil. Güçlü ve etkili adalet için bu ilkelerin göz ardı edilmesini kabul etmiyoruz." dedi.

Savunma hakkı ve ifade özgürlüğü noktasında büyük kısıtlamalar yaşandığını savunan Meziyu, bazı müvekkillerinin dosyalarını dahi inceleyemediklerini bir dizi engelle karşılaştıklarını söyledi.

Tunus Ulusal Avukatlar Birliği tarafından 15 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada, mahkemelerdeki "kısıtlamaları" ve "ihlalleri" protesto için cuma gününe kadar mahkemelere kırmızı kurdeleyle gidileceği duyurulmuştu.