Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi Başladı - Son Dakika
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Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi Başladı

Tunus'ta 3 adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı. Muhalefet boykot kararı aldı.

06.10.2024 10:16
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Tunus'ta 3 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.

Ülke genelinde kurulan sandıklarda yerel saatle 08.00' de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'e kadar devam edecek.

Yurt dışında 59 ülkede 4 Ekim'de başlayan oy verme işlemi de bugün sona erecek.

9 milyonun üzerinde kayıtlı seçmenin bulunduğu Tunus'ta, cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhurbaşkanı Kays Said, Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve siyasi hayatına 2020'de Yaşasın Tunus Partisi'nden milletvekili olarak başlayan iş adamı Ayaşi Zamal yarışıyor.

Cumhurbaşkanlığı aday belirleme süreci tartışmalara yol açtı

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla, adaylık başvurusunda bulunan 17 adaydan sadece 3'ünün başvurusunun kabul edildiğini duyurdu.

Adaylıkları kabul edilmeyen 6 cumhurbaşkanı aday adayı ise Tunus İdari Mahkemesine başvurdu.

Başvurusu değerlendirilen adaylardan, Said öncesi hükümet koalisyonunu oluşturan Nahda Hareketi Partisinden ayrılan Çalışma ve Başarı Partisi lideri Abdullatif el-Mekki, eski bakanlardan El-Munzir ez-Zenadi ve eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin çalışma arkadaşı İmar Deymi hakkında Tunus İdari Mahkemesi 2 Eylül'de adaylıkları önünde herhangi bir engel olmadığı yönünde kararını kamuoyuyla paylaştı.

Mahkemenin kararına rağmen, Buasker, 3 Eylül'de yaptığı açıklamada, seçim kuruluna herhangi bir mahkeme kararının gelmediğini, nihai karar olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3 adayın yarışacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı adaylarından Ayaşi Zamal cezaevinde

Cumhurbaşkanlığı adaylığı 10 Ağustos'ta kesinleşen Ayaşi Zamal, "sahte beyanda bulunmak" suçundan açılan dava ile bağlantılı olarak 2 Eylül'de gözaltına alınmasının ardından 4 Eylül'de tutuklandı.

Yapılan itirazın ardından 6 Eylül'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Zamal, cezaevinden çıkmasının ardından güvenlik güçlerince tekrar gözaltına alındı.

Zamal'ın avukatı Abdussettar el-Mesudi, 11 Eylül'de Silyana Asliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığının, cumhurbaşkanı seçiminde aday olan müvekkili hakkında "sahte beyanda bulunmak" suçlamasıyla beş tutuklama emri çıkarıldığını açıkladı.

Mesudi, müvekkili Ayaşi'nin "sahte beyanda bulunmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını 19 Eylül'de kamuoyuyla paylaştı.

Tunus 2. Asliye Mahkemesi, 1 Ekim'de Zamal hakkında 4 farklı davadan 12 yıl hapis cezası vermesini duyurmasının ardından seçimlere 3 gün kala Tunus İstinaf Mahkemesi 1 yıl 8 aylık cezayı onadı.

Muhalefet seçimleri boykot ediyor

Başta muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi olmak üzere ülkenin önde gelen siyasi partilerinden Nahda Hareketi seçim süreci için "uygun bir demokratik iklimin olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

Tunus İşçi Partisi, Et-Tekatül Partisi, Sosyalist Parti, Kutup Partisi ve Sosyal Demokrat Parti tarafından 4 Ekim'de düzenlenen ortak basın toplantısında, 6 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin "dürüstlük, şeffaflık ve adil rekabet koşullarını taşımadığı" gerekçesiyle seçimleri boykot kararı alındığı duyuruldu.

Muhalefetin çoğunluğunun tepki gösterdiği seçim sürecinde Halk Hareketi, Tunus İleri Hareketi ve bazı küçük partiler seçimlere katılacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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