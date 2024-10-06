Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi Tamamlandı

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Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi için yerel saatle 18: 00'de oy verme işlemi tamamlandı.

Ülke genelinde 5 bin 13 oy verme merkezi yerel saatle 08: 00'de seçmenlere açıldı ve yurt dışı ve yurt içinde toplam 9 milyon 753 bin 217 seçmenden 1 milyon 381 bin 176'sı oy kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için yerel saatle 18: 00'de oy verme işlemi tamamlandı.

Seçimlerde, Cumhurbaşkanı Kays Said, Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve siyasi hayatına 2020'de Yaşasın Tunus Partisi'nden milletvekili olarak başlayan iş adamı Ayaşi Zamal yarıştı.

Adaylardan biri yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığı taktirde en yüksek oy alan iki aday için cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu düzenlenecek.

Adaylardan Zamal, "sahte beyanda bulunmak" suçlamasıyla devam eden mahkemesinden dolayı cezaevinde bulunuyor.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulunun verilerine göre yerel saatle 13.00'e kadar seçimlere katılım oranı yüzde 14,16 olarak kaydedilmişti.

Muhalefet seçimleri boykot ediyor

Başta muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi olmak üzere ülkenin önde gelen siyasi partilerinden Nahda Hareketi 3 Ekim'de seçim süreci için "uygun bir demokratik iklimin olmadığı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Tunus İşçi Partisi, Tekatül Partisi, Sosyalist Parti, Kutup Partisi ve Sosyal Demokrat Parti tarafından 4 Ekim'de düzenlenen ortak basın toplantısında, cumhurbaşkanlığı seçimleri, "dürüstlük, şeffaflık ve adil rekabet koşullarını taşımadığı" gerekçesiyle boykot edilmişti.

Muhalefetin çoğunluğunun tepki gösterdiği seçim sürecinde Halk Hareketi, Tunus İleri Hareketi ve diğer bazı partiler ise seçimlere katılacaklarını bildirmişti.