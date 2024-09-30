Tunus'ta Düzensiz Göçmen Teknesi Alabora Oldu

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Tunus'un güneyinde yer alan Cerbe Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekneleri alabora olması sonucu 25 kişi kurtarılırken, 3'ü bebek, 12 kişinin cesedine ulaşıldı.

Tunus Ulusal Muhafız Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, alabora olan düzensiz göçmen teknesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Düzensiz göç girişimi sırasında sayıları belli olmayan düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. Deniz Kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmaları sonucunda 25 düzensiz göçmen kurtarılırken, 3'ü bebek olmak üzere 12 kişinin cesedine ulaşıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Deniz Kuvvetleri ile Sivil Savunma Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Tunus'un güneyinde yer alan Mehdiye kenti kıyılarında 25 Eylül'de, tekneleri alabora olan 13 düzensiz göçmenin cesedine ulaşılmıştı.

Tunus Ulusal Muhafız Birliğinin haziran ayında yayımladığı raporda, 2023'te 714, 2024 yılı başından mayıs ayına kadar ise 462 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığı paylaşılmıştı.