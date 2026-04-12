Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesinde faaliyet gösteren Maarif Ajansı tarafından Tunus'ta eğitim fuarı düzenlendi.

Türkiye'de yükseköğrenim görmek isteyen öğrenciler ile Türk üniversitelerini bir araya getiren fuar, Tunuslu gençlerden yoğun ilgi gördü. Etkinlikte üniversiteler, eğitim programları, burs imkanları ve kampüs olanaklarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, fuarda yaptığı konuşmada, iki ülke ilişkilerinin gelişiminde insan kaynağının önemine işaret etti.

Demircan, sanayi, ticaret, eğitim ve kültür alanlarındaki iş birliğinin dil ve eğitimle güçleneceğini belirterek, "İki ülke arasındaki ilişkileri her açıdan geliştirmek için insan kaynağı büyük önem taşıyor. Bunun önünde de dil bariyeri geliyor. Maarif okullarımızın buradaki varlığı ve Türkçe öğrenen öğrenciler bizim en kıymetli varlıklarımız." dedi.

Tunuslu öğrencilerin Türkiye'de eğitim görmesinin kalıcı ilişkiler açısından önemine dikkati çeken Demircan, eğitim alanındaki iş birliklerinin ilerleyen dönemde ekonomik ve kültürel ilişkilere de zemin hazırlayacağını ifade etti.

Maarif Ajansı Başkanı Hamza Özdemir AA muhabirine, Maarif Ajansı'nın 2020 yılında kurulduğunu ve Türkiye Maarif Vakfı'nın faaliyet gösterdiği ülkelerde öğrencilerin yükseköğrenim tercihlerinde Türkiye'yi öne çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Özdemir, "Eğitim fuarları, çevrim içi etkinlikler ve kampüs ziyaretleriyle Türkiye'deki üniversiteleri 64 ülkedeki öğrencilerle buluşturuyoruz. Aynı zamanda öğrencileri Türkiye'ye getirerek üniversiteleri yerinde tanıtıyoruz." diye konuştu.

Türkiye Maarif Vakfı okullarından mezun olup Türkiye'de eğitimine devam eden 4 binden fazla öğrenci bulunduğunu belirten Özdemir, vakfın kuruluşundan bu yana on binlerce öğrencinin Türkiye'ye yükseköğrenim için yönlendirildiğini kaydetti.

Fuara, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Munzur Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi, OSTİM Teknik Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Medipol Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi yetkilileri katıldı.