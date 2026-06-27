Tunus'ta Eski Bakanlara 4 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Tunus'ta Eski Bakanlara 4 Yıl Hapis Cezası

27.06.2026 02:42
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Tunus Temyiz Mahkemesi, eski bakanlar Bahiri ve Venisi'ye 4 yıl hapis cezasını onadı.

Tunus'taki Temyiz Mahkemesi, Nahda Hareketi yöneticilerinden eski Adalet Bakanı Nureddin el-Bahiri ve eski Sağlık Bakanı Müsteşarı Munzir el-Venisi, hakkında verilen 4 yıl hapis cezasını onadı.

Tunus resmi haber ajansı TAP'a göre, bir yargı kaynağı, Tunus Temyiz Mahkemesi Ceza Dairesi'nin, devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali dönemi milletvekillerinden El-Ceylani el-Debusi'nin cezaevinden çıkmasından kısa süre sonra ölmesiyle ilgili açılan davada yargılanan tüm sanıklar hakkında ilk derece mahkemesince verilen hükmü onadığını bildirdi.

Haberde, bu dosyayla ilgili soruşturmaların dönemin eski Adalet Bakanı Bahiri, eski Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, Mernakiye Cezaevi'nde görev yapan bir doktor ile eski bir cumhuriyet savcısını kapsadığı belirtildi.

İlk derece mahkemesi, 24 Şubat'ta tutuklu bulunan Bahiri ile Venisi hakkında 4'er yıl hapis cezası vermiş, davada yargılanan eski cezaevi doktoru ile daha önce tahliye edilen eski bir başsavcıyı ise cezanın ertelenmesi kararıyla 2'şer yıl hapse mahkum etmişti.

Savunma heyeti duruşmadan çekildi

Nahda Hareketi ise yaptığı yazılı açıklamada, savunma heyetinin, mahkemenin "adil yargılanmanın en temel ilkelerini ihlal etmekte ısrar ettiği" gerekçesiyle duruşmadan çekildiğini duyurdu.

Açıklamada, savunmanın tanıkların dinlenmesine yönelik taleplerinin mahkeme tarafından reddedilmesinin, adil yargılanma hakkının ihlali anlamına geldiği vurgulandı.

Ne olmuştu?

"Yolsuzluk, zimmet ve kayırmacılık" suçlamalarıyla 7 Ekim 2011'de cezaevine giren Debusi, 7 Mayıs 2014'te tahliye edilmesinden saatler sonra hayatını kaybetmişti.

Debusi'nin ailesi, 2019 yılında, 31 ay yargılanmaksızın tutuklu kalmasının ardından hayatını kaybetmesine ilişkin koşullar nedeniyle Tunus makamlarına karşı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi nezdinde şikayette bulunmuştu.

Soruşturma hakimi, Debusi'nin ölümü dosyası kapsamında 21 Haziran 2024'te Bahiri'nin tutuklanmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus'ta Eski Bakanlara 4 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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