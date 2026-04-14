Tunus'ta Eski Yolsuzlukla Mücadele Başkanı Tutuklandı - Son Dakika
Tunus'ta Eski Yolsuzlukla Mücadele Başkanı Tutuklandı

14.04.2026 17:54
Şevki et-Tabib, kara para aklama ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla tutuklandı.

Tunus'ta, eski Yolsuzlukla Mücadele Kurumu Başkanı Şevki et-Tabib hakkında "kara para aklama" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

Tunus resmi ajansı TAP'ta yayımlanan habere göre, Ekonomik ve Mali Suçlar Yargı Dairesi soruşturma hakimi, Tabib'in tutuksuz yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında tutuklama kararı çıkardı; mal varlığı ve banka hesaplarının da dondurulmasına hükmetti.

Haberde, savcılığın Tabib hakkında "kamu görevinden kaynaklanan yetkilerin kötüye kullanılması, kamu kaynaklarının usulsüz yönetimi, zimmet ve kara para aklama" suçlamalarıyla soruşturma başlattığı hatırlatıldı.

Denetim raporlarına dayandırılan bulgulara göre, Tabib'in görevde bulunduğu dönemde hukuki dayanağı olmaksızın çeşitli ayni ve mali imtiyazlardan yararlandığı, kurum çalışanlarına da mevzuata aykırı şekilde ek ödemeler yapıldığı kaydedildi.

Ayrıca, bazı hizmet sağlayıcılara haksız avantajlar sağlandığı, kurum bütçesine gereksiz yükler bindirildiği ve kurum dışındaki kişilere yasal dayanak olmadan yurt dışı görev harcamaları yapıldığı iddialar arasında yer aldı.

Tabib, 2016-2020 yılları arasında Yolsuzlukla Mücadele Kurumu Başkanlığı görevini yürütmüştü. Eski Başkan, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de aldığı olağanüstü tedbirlerin ardından Ağustos-Ekim 2021 döneminde idari gözetim altında tutulmuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta Eski Yolsuzlukla Mücadele Başkanı Tutuklandı - Son Dakika

Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
Papa ile arası gerildi, Trump’tan geri adım geldi O paylaşımı sildi Papa ile arası gerildi, Trump'tan geri adım geldi! O paylaşımı sildi
Nijerya’da Boko Haram’ın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker öldü Nijerya'da Boko Haram'ın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker öldü
Bolu’da polis, durdurduğu aracın sürücüsüne hangi suçtan ceza yazacağını şaşırdı Bolu'da polis, durdurduğu aracın sürücüsüne hangi suçtan ceza yazacağını şaşırdı
56 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı 56 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı
Galatasaray’da kadro dışı kararı Galatasaray'da kadro dışı kararı

17:41
İsrail basınından Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye analizi
İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi
17:24
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
17:20
Meclis’te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
Meclis'te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
17:11
Eski Tunceli Valisi’ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
16:53
Ayasofya’da alçak provokasyon Polis iki Yunan’ı hemen yakaladı
Ayasofya'da alçak provokasyon! Polis iki Yunan'ı hemen yakaladı
16:38
İsrail, müzakere günü Lübnan’ı vurdu Gelen görüntüler korkunç
İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç
SON DAKİKA: Tunus'ta Eski Yolsuzlukla Mücadele Başkanı Tutuklandı - Son Dakika
Advertisement
