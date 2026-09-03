Tunus'ta komplo davasında temyiz başvuruları reddedildi, cezalar kesinleşti

Tunus Temyiz Mahkemesi, kamuoyunda "devlet güvenliğine karşı komplo" olarak bilinen davada verilen hapis cezalarına yönelik tüm temyiz başvurularını reddetti.

Savunma heyeti üyesi avukat Muniye Bu Ali, AA'ya yaptığı açıklamada, mahkemenin temyiz başvurularını reddederek Kasım 2025'te İstinaf Mahkemesinin verdiği kararları kesinleştirdiğini söyledi.

Bu Ali, Temyiz Mahkemesinin yargılama usullerinin hukuka uygun olduğuna hükmettiğini belirterek, sanıkların ilk derece ve istinaf aşamalarında dinlenmediğini, duruşmalara getirilmediğini ve davadan çekilen savunma heyetinin görüşlerinin alınmadığını belirtti.

Adil yargılanmanın bütün unsurlarının ortadan kaldırıldığını belirten Bu Ali, Temyiz Mahkemesinde başvurulabilecek başka bir yargı aşamasının bulunmadığını söyledi.

Tunus Haber Ajansına (TAP) göre Temyiz Mahkemesinin sanıklar hakkında verdiği 5 ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları kesinleşti.

Mahkeme ayrıca bazı sanıkların mal varlıklarına el konulmasına ve idari denetime tabi tutulmasına hükmetmişti.

Sanıklara verilen cezalar

Tunus İstinaf Mahkemesi, 28 Kasım 2025'te sanıklar hakkında 5 ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti.

İstinaf mahkemesi, davanın tutuklu sanıkları arasında bulunan iş insanı Kamel Letaif'i 45 yıl, Hayyam Türki'yi 35 yıl, eski Adalet Bakanı ve Nahda Hareketi yöneticisi Nureddin el-Bahiri'yi 25 yıl, muhalif liderler İsam eş-Şabbi, Cevher bin Mübarek ve Demokrasi Akımı eski Genel Sekreteri Gazi eş-Şevvaşi'yi 20'şer yıl hapse mahkum etmişti.

Muhalefetin Ulusal Kurtuluş Cephesi Başkanı Ahmed Necib eş-Şabbi hakkında 12 yıl, avukat Ayyaşi el-Hemami hakkında 5 yıl hapis cezası verilmişti. Şeyma İssa'ya da 20 yıl hapis cezası verilmişti.

Temyiz Mahkemesinin başvuruları reddetmesiyle bu cezalar kesinleşti.

Duruşma öncesi protesto

Davada hüküm giyenlerin aileleri ile insan hakları savunucuları ve siyasetçiler, başkent Tunus'taki Temyiz Mahkemesi önünde gösteri düzenledi.

Göstericiler yakınlarının serbest bırakılmasını talep eden sloganlar atarken yargıyı eleştiren ifadeler kullandı.

Davanın geçmişi

Söz konusu dava kapsamındaki soruşturma Şubat 2023'te başlatılmış, aralarında siyasetçiler, iş insanları ve bazı tanınmış isimlerin bulunduğu 40'tan fazla kişi hakkında işlem yapılmıştı.

Tunus'ta siyasi kriz, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de olağanüstü önlemler kapsamında Meclisin çalışmalarını durdurması ve yasama yetkisini Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kullanmaya başlamasının ardından derinleşti.

Said'in adımlarını "darbeye" dönüştürmekle suçlayan muhalifler, bunları "2011 devriminin kazanımlarının ortadan kaldırılması" şeklinde nitelendiriyor.

Cumhurbaşkanı Said ise uygulamalarını "devleti yakın bir tehlikeden korumaya yönelik anayasal tedbirler" olarak savunuyor.

Davada yargılananların avukatları ise müvekkillerine yöneltilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirtiyor.