Tunus'ta Kültürel Miras Ayı Etkinliği
17.05.2026 19:24
Tunus'ta geleneksel kıyafetlerin tanıtıldığı programda kültürel miras sergilendi.

Tunus'ta, 35'inci Kültürel Miras Ayı etkinlikleri kapsamında, geleneksel Tunus kıyafetlerinin tanıtıldığı kültür programı düzenlendi.

Tunus Bölgesel Kültür İşleri Delegasyonu himayesinde, Süleymaniye Kültür Evi ile Sanat ve Endüstrileri Geliştirme Derneği işbirliğinde organize edilen etkinlik, başkent Tunus'un tarihi Medine bölgesinde bulunan Süleymaniye Kültür Evi'nde gerçekleştirildi.

"Mahfil Tunus" adıyla icra edilen etkinlikte, ülkenin kuzeyinden güneyine farklı vilayet ve bölgeleri temsil eden geleneksel kadın ve erkek kıyafetleri sergilendi.

Gösterilerde Mehdiye'nin Meknin bölgesi, Hammam Susa, Zaviye Susa, Tatavin'e bağlı Duveyrat, Gabes, Tuzer Cerid bölgesi, Hammamet ve Nebil gibi farklı yörelere ait kıyafetler tanıtıldı.

Program kapsamında geleneksel Tunus kıyafetlerinin yanı sıra Endülüs etkisi taşıyan kıyafetler ile Cerbe'ye özgü müzik ve folklor gösterileri de sahnelendi.

Etkinlikte ayrıca Tunus kültüründe sembolik anlam taşıyan "Celve" gösterisine de yer verildi.

Etkinliğin organizatörlerinden Halid Sabri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikle Tunus'un kültürel mirasını ve geleneksel kıyafetlerini tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Sabri, etkinliğin Kültürel Miras Ayı'nın kapanışı kapsamında düzenlendiğini belirterek, "Tunus'un farklı bölgelerinin renklerini, neşesini ve kültürel zenginliğini yansıtan güzel bir tablo sunmak istedik." dedi.

Etkinliğe katkı sunan Ali Zülfikar da Tunus'un 2027 yılında Arap turizminin başkenti seçilmesine ve UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyeliğine dikkati çekerek, organizasyonun Tunus mirasının korunması ve tanıtılmasına destek amacı taşıdığını ifade etti.

Zülfikar, geleneksel Tunus kıyafetlerinin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ve ilerleyen dönemde benzer etkinlikleri sürdürmeyi planladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

