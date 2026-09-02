Tunus'ta muhalefet cephesi Yargıtay'dan komplo davasında hükümlerin bozulmasını istedi

Tunus'ta muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, "devlet güvenliğine karşı komplo" davasında geçen yıl verilen hükümlerin Yargıtay tarafından bozulmasını ve tutukluların haklarının iade edilmesini talep etti.

Muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, Yargıtay'ın davadaki temyiz başvurularını görüşmek üzere perşembe günü yapacağı duruşma öncesinde yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, duruşmanın yargı tatili sona ermeden, yaz döneminde ve acil şekilde belirlendiği, savunma heyeti ile tutuklu yakınlarının duruşma tarihinden ancak iki gün önce bilgilendirildiği belirtildi.

Bu durumun savunma hakkı ve adil yargılanma güvenceleri açısından ciddi soru işaretleri oluşturduğu aktarılan açıklamada, savunma hakkının fiilen güvence altına alınması ve savunma heyetine itiraz ve savunmalarını hazırlayabilmesi için gerekli koşulların sağlanması istendi.

Ulusal Kurtuluş Cephesi, davadan doğrudan etkilendiklerini belirterek, başkanı Ahmed Necib eş-Şabbi'nin 12 yıl, siyasi heyet üyeleri Rıza Belhac, Cevher bin Mübarek ve Şeyma İsa'nın ise 20'şer yıl hapis cezasına çarptırıldığını hatırlattı.

Cephenin açıklamasında, Yargıtay'dan davada verilen hükümlerin bozulması ve tutukluların haklarının iade edilmesi talep edildi. Ayrıca siyasi tutukluların serbest bırakılması ve yargının siyasi mücadelenin yürütülmesinde kullanılmasına son verilmesi çağrısı yapıldı.

"Devlet güvenliğine karşı komplo" davası

Tunus'ta Terör Davalarına Bakan İhtisas Ceza Dairesi, 28 Kasım 2025'te "devlet güvenliğine karşı komplo" olarak bilinen davada sanıklar hakkında karar vermişti.

Tunus'un resmi haber ajansı TAP'ın aktardığı yargı kaynaklarına göre, tutuklu sanıklar hakkında verilen hapis cezaları 10 ila 45 yıl arasında değişmiş, bir tutuklu sanık hakkında ise davanın düşürülmesine karar verilmişti.

Davada yargılanan öne çıkan isimler arasında Nahda Hareketi yöneticisi Nureddin el-Buhayri (25 yıl), eski Cumhurbaşkanlığı Divanı Başkanı Rıza Belhac (20 yıl), Cumhuriyetçi Parti Genel Sekreteri İsam eş-Şabbi (20 yıl) ve eski bakan Gazi eş-Şevaşi (20 yıl) bulunuyor.

Dava kapsamında siyasi isimler, eski bakanlar, avukatlar ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, devletin iç ve dış güvenliğine karşı komplo kurmakla suçlanmıştı.

Sanıkların avukatları ise müvekkillerine yöneltilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savunuyor.