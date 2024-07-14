Tunus'ta Nahda Hareketi Genel Sekreteri Gözaltına Alındı

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Tunus'ta Nahda Hareketi Genel Sekreteri el-Acmi el-Verimi gözaltına alındı.

Nahda Hareketi, Verimi'nin gözaltına alınmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Nahda hareketi Genel Sekreteri Verimi, başkent Tunus'ta yer alan Burc el-Amri'de dün gece saatlerinde iki arkadaşıyla beraberken herhangi bir gerekçe gösterilmeden emniyet güçlerince gözaltına alındı." İfadelerine yer verildi.

Partinin avukatlarının olayın takipçisi olduğu belirtilen açıklamada, emniyet güçlerinin Verimi'nin herhangi bir olaydan dolayı araması olmadığını teyit etmesine rağmen gözaltının gerçekleştiği vurgulandı.

Tunuslu yetkililerden Verimi'nin gözaltına alınmasına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin 17 Nisan 2023'te gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından, 2 Kasım 2023'te Nahda Hareketi'nin 2019 yılından bu yana boş olan genel sekreterlik görevine Verimi'nin seçildiği duyurulmuştu.