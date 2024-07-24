Tunus'ta Nahda Hareketi Genel Sekreteri tutuklandı

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Tunus'ta 13 Temmuz'da gözaltına alınan Nahda Hareketi Genel Sekreteri el-Acmi el-Verimi tutuklandı.

Nahda Hareketi, Verimi'nin tutuklanmasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Nahda hareketi Genel Sekreteri Verimi ve beraberindeki Halk Hareketi Şura Üyesi Muhammed el-Ganudi ile siyasi aktivist Musab el-Garbi Tunus Terörle Mücadele Birimi tarafından geçen hafta gözaltına alınmalarının ardından sabah saatlerinde terör davalarına bakan Tunus mahkemesi tarafından tutuklandı." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu kişilerin asılsız suçlamalarla ile tutuklandıkları savunulan açıklamada, Verimi'nin tutuklanmasının 6 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlılığı seçimleri öncesinde Tunus'taki muhaliflere yönelik baskının sonucu olduğu kaydedildi.

Verimi ve beraberindeki iki kişi başkent Tunus'ta yer alan Burc el-Amri'de Terörle Mücadele Birimleri tarafından 13 Temmuz gecesi gözaltına alınmıştı.

Tunuslu yetkililerden Verimi'nin tutuklanmasına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin 17 Nisan 2023'te gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından, 2 Kasım 2023'te Nahda Hareketi'nin 2019 yılından bu yana boş olan genel sekreterlik görevine Verimi'nin seçildiği duyurulmuştu.