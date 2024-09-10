Tunus'ta Nahda Üyeleri Gözaltında - Son Dakika
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Tunus'ta Nahda Üyeleri Gözaltında

Tunus'ta Nahda Hareketi Yürütme Kurulu Üyesi Muhammed el-Kelavi ile Ben Arus Bölgesi Başkanı Muhammed Ali Buhatim gözaltına alındı. Nahda Hareketi, gözaltılara ilişkin açıklama yaptı ve ülkedeki siyasi tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

10.09.2024 17:47
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Tunus'ta Nahda Hareketi Yürütme Kurulu Üyesi Muhammed el-Kelavi ile Ben Arus Bölgesi Başkanı Muhammed Ali Buhatim gözaltına alındı.

Nahda Hareketi, söz konusu gözaltılara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Nahda Hareketi Yürütme Kurulu Üyesi Muhammed el-Kelavi ve Ben Arus Bölgesi Başkanı Muhammed Ali Buhatim ile beraberindeki üyelerimiz güvenlik güçleri tarafından dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Bu gözaltılar, ülkede genel siyasi iklimdeki gerilimi tırmandırmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Gözaltıların 6 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce yaşanmasının tehlikesine dikkati çekilen açıklamada, ülkedeki siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Tunuslu yetkililerden ise gözaltılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

Tunus'ta "muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat 2023'te başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan 2023'te evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi hakkında da tutuklama kararı verilmişti. Kararın ardından ulusal ve uluslararası tepkiler gelmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus'ta Nahda Üyeleri Gözaltında - Son Dakika

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