Tunus'ta Orman Yangınları: 4 Bin 400 Hektar Zarar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunus'ta Orman Yangınları: 4 Bin 400 Hektar Zarar

24.07.2026 00:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus'ta 1 Mayıs-23 Temmuz arasında 4 bin 400 hektar orman yandı, sıcak hava riski artırıyor.

Tunus'ta 1 Mayıs'tan bu yana çıkan orman yangınlarında 4 bin 400 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Tunus Orman Genel Müdürü Muhammed Nevfel Bin Haha, Tunus resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, 1 Mayıs-23 Temmuz döneminde çıkan yangınlarda yaklaşık 4 bin 400 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü belirtti.

Haha, söz konusu dönemde 2025'in aynı döneminde zarar gören alanın ise 2 bin 705 hektar olduğunu ifade etti.

Aynı dönemde 75 orman yangını ve çalılık alanlarda 108 yangın kaydedildiğini aktaran Haha, yangınların başta Zagvan olmak üzere Bizerte, Bace, Cenduba, Kef ve Siliana vilayetlerinde etkili olduğunu söyledi.

Haha, en fazla zararın yaklaşık 905 hektarla Zagvan vilayetinde meydana geldiğini kaydetti.

Yetkili, Orman Genel Müdürlüğünün söz konusu dönemde ormanlar, geniş tarım arazileri ve atık depolama sahalarında çıkan yangınlara yönelik 917 söndürme müdahalesi gerçekleştirdiğini, geçen yılın aynı döneminde bu sayının 620 olduğunu belirtti.

Tunus'ta son günlerde etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle birçok bölgede hava sıcaklığı 45 dereceyi aşarken, yetkililer yüksek sıcaklık ve kuraklığın orman yangını riskini artırdığı uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, 1 Mayıs, Güncel, Tunus, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Orman Yangınları: 4 Bin 400 Hektar Zarar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Ankara’daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi Ankara'daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi
Otomobille çarpışan polis aracı yan yattı 2’si bekçi 3 yaralı Otomobille çarpışan polis aracı yan yattı! 2'si bekçi 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye yeni rektör atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye yeni rektör atadı
Ortadoğu’da dengeleri değiştirecek nükleer anlaşma Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek nükleer anlaşma

23:51
Vincenzo Italiano: Tek gol attığımız için üzgünüm
Vincenzo Italiano: Tek gol attığımız için üzgünüm
22:52
Beşiktaş, Midtjylland’ı tek golle yıktı
Beşiktaş, Midtjylland'ı tek golle yıktı
22:32
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar
22:11
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM’deki parti kasasını boşaltıyorlar
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM'deki parti kasasını boşaltıyorlar
21:54
İsrail’den Mescid-i Aksa’ya skandal saldırı Türkiye’den tepkiler çığ gibi yükseliyor
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor
21:45
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 00:59:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Tunus'ta Orman Yangınları: 4 Bin 400 Hektar Zarar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.