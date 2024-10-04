Tunus'ta Seçim Adayına Hapis Cezası Onandı

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Tunus'ta 6 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olan Ayaşi Zamal'a 19 Eylül'de verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

Zamal'ın savunma heyetinde yer alan avukat Fevzi Caballah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlere 3 gün kala Zamal hakkında "sahte beyanda bulunmak" suçundan verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasının onandığını belirtti.

Mahkemenin duruşmayı erteleme taleplerini reddettiğini aktaran Caballah, mahkemenin karardan önce müvekkiliyle sadece 3 saat görüşme izin verdiğini ve ardından da cezayı onadığını söyledi.

Zamal'ın avukatlarından Abdussettar el-Mesudi, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, müvekkilinin 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurmuştu.

Tunus 2. Asliye Mahkemesi de 1 Ekim'de Zamal hakkında 4 farklı davadan 12 yıl hapis cezası vermiş, Zamal'ın avukatları kararı İstinaf Mahkemesine taşımıştı.

Zamal'ın 19 Eylül'de aldığı cezanın onanmasının ardından Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, Zamal'ın adaylığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Zamal hakkında "sahte beyanda bulunmak" suçundan dava açılmıştı

Cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşen Ayaşi Zamal hakkında "sahte beyanda bulunmak" suçundan dava açılmıştı. 2 Eylül'de gözaltına alınan Zamal, 4 Eylül'de tutuklanmıştı.

Yapılan itirazın ardından 6 Eylül'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Zamal, cezaevinden çıkmasının ardından güvenlik güçlerince tekrar gözaltına alınmıştı.

Avukat Mesudi, 11 Eylül'de Silyana Asliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığının, cumhurbaşkanı seçiminde aday olan müvekkili hakkında "tavsiye sahtekarlığı" suçlamasıyla beş tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.