Tunus'ta Seçim Adayına Hapis Cezası Onandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunus'ta Seçim Adayına Hapis Cezası Onandı

Ayaşi Zamal'a 'sahte beyanda bulunmak' suçundan verilen hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

04.10.2024 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus'ta 6 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olan Ayaşi Zamal'a 19 Eylül'de verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

Zamal'ın savunma heyetinde yer alan avukat Fevzi Caballah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlere 3 gün kala Zamal hakkında "sahte beyanda bulunmak" suçundan verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasının onandığını belirtti.

Mahkemenin duruşmayı erteleme taleplerini reddettiğini aktaran Caballah, mahkemenin karardan önce müvekkiliyle sadece 3 saat görüşme izin verdiğini ve ardından da cezayı onadığını söyledi.

Zamal'ın avukatlarından Abdussettar el-Mesudi, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, müvekkilinin 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurmuştu.

Tunus 2. Asliye Mahkemesi de 1 Ekim'de Zamal hakkında 4 farklı davadan 12 yıl hapis cezası vermiş, Zamal'ın avukatları kararı İstinaf Mahkemesine taşımıştı.

Zamal'ın 19 Eylül'de aldığı cezanın onanmasının ardından Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, Zamal'ın adaylığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Zamal hakkında "sahte beyanda bulunmak" suçundan dava açılmıştı

Cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşen Ayaşi Zamal hakkında "sahte beyanda bulunmak" suçundan dava açılmıştı. 2 Eylül'de gözaltına alınan Zamal, 4 Eylül'de tutuklanmıştı.

Yapılan itirazın ardından 6 Eylül'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Zamal, cezaevinden çıkmasının ardından güvenlik güçlerince tekrar gözaltına alınmıştı.

Avukat Mesudi, 11 Eylül'de Silyana Asliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığının, cumhurbaşkanı seçiminde aday olan müvekkili hakkında "tavsiye sahtekarlığı" suçlamasıyla beş tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Politika, 6 Ekim, Güncel, Dünya, Tunus, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Seçim Adayına Hapis Cezası Onandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:03 İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut’ta birçok noktaya saldırdı İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
21:42 Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi
20:00 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
11:22 DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?
11:21 Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı
11:01 Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
10:47 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:46 Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti
10:06 Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 01:51:19. #1.13#
SON DAKİKA: Tunus'ta Seçim Adayına Hapis Cezası Onandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement