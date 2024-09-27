Tunus'ta Seçim Yasa Tasarısına Protesto - Son Dakika
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Tunus'ta Seçim Yasa Tasarısına Protesto

Tunus'ta, seçim denetim yetkisinin devredilmesine karşı STK'lar Parlamento önünde protesto düzenledi.

27.09.2024 16:46
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Tunus'ta, seçimlerin denetlenmesinde yetkinin İdare Mahkemesi ve Sayıştay'dan alınarak Temyiz Mahkemesine devredilmesine ilişkin yasa tasarısı halk meclisinde olağanüstü oturumda görüşülürken, yasaya tepki gösteren sivil toplum kuruluşları (STK) parlamento önünde gösteri düzenledi.

Tunus parlamentosunda olağanüstü oturumda görüşülmeye başlayan ve 6 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığından hemen önce yeni seçim yasa tasarısının parlemtoda görüşülmesini protesto eden göstericiler, "Korku yok, terör yok, sokaklar halkındır", "Baskı ve zulme hayır", "Polis devletine hayır, özgürlüklere evet" sloganları attı.

Parlamento çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri arasında gerçekleştirilen eylemde, parlamentoya giden yollar güvenlik kordonuyla kapatıldı.

Tunus Halk Meclisinde 20 Eylül'de düzenlenen oturumda, 6 Ekim'deki cumhurbaşkanı seçimi öncesinde 33 milletvekili, seçim sürecinin denetlenmesinin Temyiz Mahkemesine devredilmesi yönünde bir öneri sunmuştu.

Parlamentonun tatilde olduğu bu dönemde yeni seçim yasa tasarısı için 27 Eylül'de olağanüstü oturum düzenlenmesi kararı alınmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylıkları kabul edilmeyen 3 kişi itirazda bulunmuştu

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 17 adaydan 3'ünün başvurusunun kabul edildiğini, 6 Ekim'de yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı Kays Said, Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve siyasi hayatına 2020'de Yaşasın Tunus Partisinden milletvekili olarak katılan iş adamı Ayaşi Zamal'ın yarışacağını duyurmuştu.

Adaylıkları kabul edilmeyen bazı isimler, Tunus İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu.

Tunus İdare Mahkemesi 2 Eylül'de, Said öncesi hükümet koalisyonunu oluşturan Nahda Hareketi Partisi'nden ayrılan Çalışma ve Başarı Partisi lideri Abdullatif el-Mekki, eski bakanlardan El-Munzir ez-Zenadi ve eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin çalışma arkadaşı İmar Deymi'nin adaylıkları önünde herhangi bir engel olmadığı yönünde karar almıştı.

Ancak Yüksek Seçim Kurulu, mahkeme kararlarının kendilerine ulaşmadığı gerekçesiyle seçimlerde daha önce açıklanan 3 adayın yarışacağını duyurmuştu.

Tunus İdare Mahkemesi, 14 Eylül'de, yargı kararına rağmen Yüksek Seçim Kurulu tarafından 6 Ekim'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları reddedilen 3 kişinin adaylıklarının onaylanması çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA

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